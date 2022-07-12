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Новости

Apple не хватает дисплеев для iPhone 14 Max

Аналитик Росс Янг сделал заявление об идущем производстве iPhone 14 Max. По его информации сборка смартфона значительно отстаёт от графика.

Основная проблема связана с задержкой дисплеев для iPhone 14 Max. При этом поставки экранов для Phone 14 Pro Max выше в три раза. Данные взяты из цепочки поставок за август.

По слухам, iPhone 14 Max будет Упрощенной версией iPhone 14 Pro Max с прошлогодним процессором и без функции Always-On-Display.

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Источник:
9to5mac

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