Apple начала производство двух новых MacBook Pro с процессором Apple Silicon

Компания Apple запустила массовое производство двух новых ноутбуков серии MacBook Pro. Это модели на 14 и 16 дюймов, причём обе они построены на фирменных ARM-процессорах на базе Apple Silicon.

Как отмечается, поставщики компании планируют выпускать 800 тысяч ноутбуков каждый месяц к концу ноября.

Пока что неизвестно, какие точные характеристики получат новинки, но, очевидно, они будут мощнее, чем нынешняя модель Air на базе ARM-чипа. Скорее всего, у новых ноутбуков будет более мощный процессор, больше памяти и так далее.

Напомним, что ранее корпорация из Купертино зарегистрировала два MacBook в Росии. Видиом, это те же модели.