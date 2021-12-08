Apple запустит новый тариф Apple Music Voice с выходом iOS 15.2

В описании новой бета-версии iOS 15.2 Release Candidate обнаружилось упоминание нового тарифа Apple Music Voice. Впервые его показали на октябрьской презентации Apple. Как ожидается, его запустят в релизной версии iOS 15.2 на следующей неделе, но не в России.

Этот план стоит дешевле — $4,99 вместо $9,99. А в качестве системы управления используется Siri. То есть, все действия выполняются голосовыми командами, а предложения будут основываться на музыкальных предпочтениях пользователей.

Хотя новый план ограничен по части управления, он обеспечивает доступ ко всем песням, плейлистам и станциям Apple Music. Так что в плане контента всё будет в порядке, но дешевле.

Следует отметить, что сервис не запустят в России — во всяком случае, на релизе. Хотя в будущем это не стоит исключать.