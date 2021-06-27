Apple может выпустить планшет-гигант

Сетевые источники сообщают, что компания Apple может выпустить очень большой планшет. У неё в активе уже есть версии на 12,9 дюйма, но ожидается, что новинка будет куда больше. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Марк Гурман.

Пока что говорится, что проект проходит стадию рассмотрения, анализа и так далее. То есть, готовое решение ждать пока не стоит — подобный планшет может выйти через три-четыре года. Ведь сейчас в разработке у компании есть планшет со стеклянным корпусом, и это явно не он. Не исключено, что такой планшет-гигант получит существующую однокристальную систему M1 или будущую M1X/M2.

Спецификации новинки, само собой, не сообщаются. Неизвестна даже предполагаемая диагональ. Так что говорить о позиционировании устройства слишком рано.

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