Samsung Galaxy S26 Ultra подешевел в России на 30%

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra заметно подешевел на российском рынке. Редакция The GEEK выяснила, что сейчас его можно приобрести примерно на треть дешевле по сравнению со стартовой ценой.

После официальной презентации модель поступила в продажу по цене от 125 тыс. рублей за версию 12/256 ГБ памяти. В крупных розничных сетях ценник по-прежнему держится в пределах 120 тыс. рублей.

При этом на маркетплейсах предложения выглядят значительно привлекательнее. В ряде магазинов стоимость смартфона начинается от 90 тыс. рублей с учетом пошлины. Таким образом, разница по сравнению с первоначальной ценой достигает примерно 35 тыс. рублей или 30%.