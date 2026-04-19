Samsung Galaxy Z TriFold сняли с продажи в США

Samsung прекратила продажи смартфона Galaxy Z TriFold в США. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на официальный сайт компании.

По данным издания, последняя поставка была 10 апреля. На официальном сайте Smasung указано, что Galaxy Z TriFold полностью распродан. Пользователей призывают присмотреться к покупке Galaxy Z Fold 7. Ранее «трифолд» также сняли с продажи в Южной Корее.

О слабых сторонах формата тройного сгиба подробно рассказывал главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев. В своем Telegram-канале он отмечал, что подобные устройства пока остаются скорее демонстрацией технологий, чем удобным повседневным гаджетом.