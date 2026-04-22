«Сбер» запустил оплату по QR-коду в Таиланде

«Сбер» запустил оплату покупок по QR-коду в Таиланде. Речь идёт о национальной системе Thai QR, которая работает более чем в 6 млн торговых точек по всей стране.
Оплатить покупку можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе — на экране сразу отобразится сумма в батах и рублях. Конвертация происходит автоматически, однако курс банк не раскрывает.
Для работы опции требуется актуальная версия приложения: на Android — от 16.10, на iOS — от 17.0.
Таиланд стал уже 11 страной, где доступна оплата по QR через «Сбер». Ранее сервис заработал, в частности, во Вьетнаме и на Филиппинах.
Параллельно аналогичные решения запускают и другие банки. Например, ВТБ недавно сообщил о старте QR-платежей в Египте с конвертацией из рублей в местную валюту.