Apple представила компьютер Mac Studio и экран Studio Display

Компания Apple представила новый компактный компьютер Mac Studio на базе 20-ядерных процессоров M1 Max и M1 Ultra. Последние получили архитектуру UltraFusion и поддержку до 128 ГБ объединённой памяти.

По заявлению компании Mac Studio практически работает бесшумно и позволяет подключать до 8 ТБ SSD со скоростью 7,4 ГБ в секунду.

Сзади расположены четыре порта Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet-порт, два USB-порта, HDMI, а также стандартный разъём для наушников. Спереди есть два порта Thunderbolt 4 и слот для SD-карты.

Дополнительно к компьютеру можно приобрести представленный 27-дюймовый экран Studio Display с чипом A13 Bionic. Экран поддерживает разрешение 5K, технологию True Tone, а также оснащён шестью динамиками.

Для общения предусмотрена камера с разрешением 12 МП. Сзади расположены три USB-C порта и один Thunderbolt на 96 Вт — для быстрой зарядки MacBook Pro 14″.

Стоимость компьютера Mac Studio начинается от $3999. Экран Studio Display можно приобрести от $1599.

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