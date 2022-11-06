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Apple изменит команду «Привет, Siri» на «Siri»

Apple упростит вызов голосового помощника, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Сейчас для вызова голосового ассистента нужно произнести «Привет, Siri», но после обновления в 2023-2024 году достаточно будет сказать только “Siri” и отдать нужную команду.

О таком «упрощении» фанаты Apple просят уже несколько лет, но компания никак не реагировала на это.

Также известно, что Siri получит более глубокие интеграции в сторонние сервисы, девайсы и приложения.

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Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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