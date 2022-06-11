Стоимость iPhone к 2032 году может составить 350 тысяч рублей

Британский ретейлер Mozillion проанализировал рост цен на смартфоны за последние 10 лет. Не остались в стороне и смартфоны Apple.

По данным Mozillion, предварительная стоимость смартфонов iPhone к 2032 году составит около 6 тысяч долларов (около 345 тысяч рублей). Отмечается, что стоимость iPhone 5 в 2012 году составляла всего $200, а сейчас их цена выросла до 452% и начинается от $1100 (63 500 рублей по курсу).

Если темпы роста сохранятся, то в 2032 году за новый iPhone придётся отдать больше трети миллиона рублей. Аналогичный рост произойдёт на рынке Android-смартфонов. Так, стоимость флагманов Huawei и Motorola составит $3000. В 2012 году смартфоны от этих производителей стоили всего $300.

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