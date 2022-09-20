Инсайдер рассказал подробности о iPhone 15 Ultra

Новые iPhone 14 только успели выйти, а в сети появляются слухи уже о 15-й линейке. Популярный инсайдер LeaksApplePro утверждает, что компания продолжит менять названия — вместо Pro Max якобы будет Ultra. То есть линейка будет включать iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Ultra.

Предполагается, что топовая модель получит некие эксклюзивные функции и значительное улучшение автономности по аналогии с Apple Watch Ultra. Утверждается, что новинка будет обеспечивать на 3-4 часа большее время автономной работы.

В числе возможностей отмечается запись 8K-видео, появление Apple A17 в старших моделях (у младших будет Apple A16). Наконец, в этой линейке могут отказаться от порта Lightning в пользу USB-C. Правда, пока никаких подтверждений этому нет.

Ранее сообщалось, что на площадке Авито продают iPhone 14 Pro Max за 570 тысяч рублей.

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