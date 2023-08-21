AppleInsider: iPhone 15 Pro Max все-таки переименуют в iPhone 15 Ultra

В конце 2022 года появились слухи о возможном переименовании смартфона iPhone 15 Pro Max в iPhone 15 Ultra. Хотя позднее обсуждение этой темы затихло, недавно информацию подтвердил Эндрю О’Хара из AppleInsider.

«Несколько источников сообщили мне, что Apple действительно будет использовать имя «iPhone 15 Ultra» для профессионального телефона большого размера» написал в Twitter журналист AppleInsider Эндрю О’Хара.

Данное имя отражает впечатляющие характеристики устройства. iPhone 15 Ultra, по всей видимости, будет оборудован самым крупным дисплеем среди всех моделей, что также предполагает наличие мощного аккумулятора. Приведенное название соответствует тенденции Apple называть некоторые свои продукты «Ultra», например, Apple Watch Ultra или M2 Ultra.

Кроме того, О’Хара добавил несколько деталей о технических характеристиках: iPhone 15 Ultra будет оснащен перископной камерой с 10-кратным увеличением и титановым корпусом, iPhone 15 Pro, и iPhone 15 получат новую кнопку действия взамен традиционного переключателя отключения звука и, возможно, новый 3-нм процессор A17 Bionic.