Apple начала тестировать образцы iPhone 14

Аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities, со ссылкой на собственные источники в цепочке поставок, заявил, что компания Apple начала тестировать грядущий смартфон iPhone 14.

По его данным, устройство находится на стадии тестирования инженерами Apple на предмет корректной работы технической начинки и базовых функций.

Отмечается, что модели с приставкой «Pro» базируются на чипсете A16, который будет значительно мощнее A15. Кроме того, он подтверждает ранние слухи о появлении основной камеры на 48 МП. Но её получат только флагманские смартфоны iPhone 14 Pro.

Говоря о iPhone 15, то он находится на ранней стадии создания. Поэтому говорить о нём пока рано.

Подпишитесь на наш новый Telegram-канал! Там много интересного!