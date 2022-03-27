iPhone 14 Pro получит камеру на 48 МП

Аналитик Мин-Чи Куо прокомментировал схемы iPhone 14 Pro, которые ранее публиковал Макс Вайнбах. Утверждается, что основная камера у этого смартфона снова увеличится.

В iPhone 14 Pro впервые поставят датчики на 48 Мп. Из-за этого увеличится сам блок камер на 5-10% — с ширины 35,01 мм до 36,73 мм и высоты 36,24 мм до 38,21 мм.

Благодаря 48-мегапиксельному датчику, новинка сможет снимать видео в 8K.

По мнению Мин-Чи Куо, iPhone 14 Pro выведет мобильные камеры на новый уровень.

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