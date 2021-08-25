Apple iPad mini 6 впервые показали на качественных изображениях

Как обычно, перед анонсом новых продуктов Apple появляется уйма утечек. На сей раз дизайнер под ником apple_idesigner создал рендеры на базе имеющихся чертежей и утечек информации о новом поколении iPad mini.

Судя по его данным, будущая модель iPad mini 6 будет похожа на старшие модели. При этом дизайн будет отличаться от iPad Air четвёртого поколения. Ему приписывают экран с диагональю 8,4 дюйма и частотой 60 Гц, процессор Apple A14 Bionic, а также варианты на 64, 128 и 256 ГБ флеш-памяти.

Помимо этого, новые планшеты получат поддержку стилуса Apple Pencil третьего поколения, а также беспроводных сетей Wi-Fi и 5G. Помимо этого, обещан сканер отпечатков пальцев Touch ID сбоку.

Как ожидается, планшет будет доступен в цветах Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Его, предположительно, покажут вместе с iPhone 13 или на другой пресс-конференции в сентябре. Цены пока не сообщаются.