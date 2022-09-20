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Новости

Apple выпустила iOS 16.1 beta 2

Компания Apple выпустила вторую бета-версию iOS 16.1 для разработчиков. Изменений не так много, но они есть.

Начнем с того, что появился динамический индикатор заряда батареи в процентах. Теперь он не будет полностью залитым, как это сделано в iOS 16.0.

Также исправили раздражающую ошибку, которая вызывает окно с предложением вставить содержимое из буфера обмена. Каждый раз оно появлялось тогда, когда приложение запрашивало доступ к буферу обмена или ручной вставке.

Размер апдейта занимает около 5 Гб.

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Источник:
The GEEK

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