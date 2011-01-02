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Новости

Apple готовит свою поисковую систему на замену Google

Зарубежные СМИ сообщают, что Apple работает над собственной поисковой системой, которая должна заменить Google. Суть в том, что сейчас поисковый гигант платит Apple 12 миллиардов долларов в год, поскольку именно его система используется на iPhone и iPad.

Однако в Купертино явно не хотят передавать данные о своих пользователях Google. Потому уже iOS 14 система выдает ответы не через Google. Это может привести к отказу от услуг компании в принципе.

Кроме того, в Купертино уже пару лет работает Джон Джаннандреа, который ранее руководил развитием поисковой системы в Google. А на сайтах вакансий появляются запросы на инженеров и разработчиков для этого.

Наконец, в сети всё чаще встречаются упоминания Applebot. Похоже, это система индексирования страниц в сети. И хотя пока официальных данных на этот счёт нет, вероятно таким образом Apple хочет отмежеваться от Google, как ранее было сделано с Intel.

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Источник:
Financial Times
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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