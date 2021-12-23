Apple готовит две версии Apple A16 Bionic

В настоящее время компания Apple разрабатывает новые процессоры для смартфонов — Apple A16 Bionic. Как ожидается, они будут использованы только в топовой модели iPhone 14 Pro Max. Новым чипам приписывают шестиядерную структуру CPU, при этом ожидается две версии с разным количеством графических блоков.

В остальном чипы будут идентичны — поддержка двухдиапазонного 5G, Wi-Fi6E и других современных технологий. Производством займутся в TSMC по 4-нм технологическому процессу.

Помимо этого, компания готовит платформу Apple M2 с кодовым названием Staten. Эта версия выйдет во второй половине 2022 года, а в первой половине 2023-го ожидается появление Apple M2 Pro и M2 Max, которые получат больше графических ядер.

Пока что точные спецификации обеих платформ не приводятся.