Rust выходит на смартфоны: анонсирован мобильный порт культовой игры

Студия Level Infinite официально анонсировала Rust Mobile — мобильную версию популярной кооперативной игры на выживание. Проект разрабатывается при участии оригинальной команды Facepunch Studios и выйдет на iOS и Android.

Игра сохранит знакомую атмосферу оригинала: открытый мир, сбор ресурсов, крафт, рейды и постоянную угрозу со стороны других игроков. Судя по трейлеру, мобильный порт старается не отставать от версии для ПК по масштабу и визуальному стилю.

Дата релиза пока не объявлена. Желающие уже могут пройти предрегистрацию на официальной странице проекта



