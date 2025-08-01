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Rust выходит на смартфоны: анонсирован мобильный порт культовой игры

Масштаб оригинала обещают сохранить.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 23:55

Студия Level Infinite официально анонсировала Rust Mobile — мобильную версию популярной кооперативной игры на выживание. Проект разрабатывается при участии оригинальной команды Facepunch Studios и выйдет на iOS и Android.

Игра сохранит знакомую атмосферу оригинала: открытый мир, сбор ресурсов, крафт, рейды и постоянную угрозу со стороны других игроков. Судя по трейлеру, мобильный порт старается не отставать от версии для ПК по масштабу и визуальному стилю.

Дата релиза пока не объявлена. Желающие уже могут пройти предрегистрацию на официальной странице проекта


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