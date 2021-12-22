Процессор Apple A16 Bionic получит только iPhone 14 Pro Max

Китайские источники рассекретили новые данные о будущей линейке iPhone 14. Похоже, компанию Apple тоже затронул дефицит полупроводников. Потому только одна модель получит топовый процессор A16 Bionic, всем остальным достанется A15.

Причина состоит в том, что запасы 4-нанометровых чипов Apple A16 Bionic составят всего треть от количества A15 Bionic. Скорее всего, потому самый мощный процессор и получит только одна модель — ей станет iPhone 14 Pro Max. При этом iPhone 14 Pro и две младшие модели получат чип A15. Кстати, ранее говорилось, что это будет новый процессор, но с техпроцессом от старой модели.

Другие спецификации включают в себя разные экраны. У iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max они получат диагонали 6,1 и 6,7 дюйма без «чёлки» с частотой до 120 Гц. Младшие модели получат аналогичные по размеру экраны, но уже с «монобровью» и частотой в 60 Гц. А ещё смартфонам приписывают сканер отпечатка пальца под экраном.

Помимо этого, источник подтвердил, что Apple отменила 5,4-дюймовую модель iPhone mini. А о текущих моделях iPhone 13 и iPhone 13 mini вы можете узнать в нашем обзоре.