Apple объяснила удаление приложений VK из App Store

Компания Apple объяснила, почему удалила приложения холдинга VK (бывший mail.ru group) из App Store. Цитату приводит зарубежное издание The Verge.

Приложения распространяются компанией, большинство управленцев и владельцев которой находятся под санкциями Великобритании. Apple удалила учётные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и сами приложения, чтобы не нарушать санкции. Эти приложения нельзя загрузить в App Store независимо от местоположения. Пользователи, которые уже загрузили эти приложения, могут продолжать их использовать. Адам Дема, представитель Apple.

Напомним, что под удар попали приложения соцсети «Вконтакте», сервисы «VK Музыку», «Почта Mail», «Мессенджер» и другие. При этом социальная сеть «Одноклассники» и мессенджер «Там-Там» остаются в App Store, так как были загружены другим разработчиком.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!