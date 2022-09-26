Почта Mail.ru и другие приложения от VK пропали из App Store

Сегодня из магазина App Store пропали приложения соцсети VK и VK Музыка. Теперь стало известно, что следом Apple удалила остальные приложения компании.

Также стали недоступны «Мессенджер», «Клипы» и приложение почта Mail. Пресс-служба пока комментариев не даёт.

Стоит отметить, что «Одноклассники» все еще остаются в App Store. Интересно, про эту соцсеть забыла Apple или просто не пришла ее очередь?

Обновление 23:50: пресс-служба VK дала официальный комментарий по поводу удаления приложений компании.

VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме. Пресс-служба ВКонтакте

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