Apple будет печатать на 3D-принтере металлические Apple Watch

Авторитетный инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple тестирует новый способ изготовления корпуса для своих смарт-часов при помощи технологии печати на 3D-принтере.

По словам журналиста, компания уже на протяжении минимум трёх лет разрабатывает технологию печати из металла на 3D-принтере. По задумке, новый технологический процесс сократит время и затраты на производство деталей.

Сам процесс производства будет состоять из двух этапов, на первом, порошкообразное вещество засыпается в специальную форму для изготовления нужной конструкции, а на втором, при помощи воздействия высокой температуры и давления вещество будет обретать нужную форму из полноценного металла. Напечатанную деталь нужно будет лишь отшлифовать для удаления изъянов при производстве. В настоящие время для изготовления корпусов, Apple использует ЧПУ-станки, которые высверливают из болванки нужную деталь, что выходит весьма затратно.

Гурман отмечает, что новый процесс производства уже тестировался на стальных смарт-часах Watch Series 9, которые будут представлены в следующем месяце, но первым продуктом, напечатанным на 3D-принтере, станет титановая версия часов для 2024 модельного года.

Кроме этого, журналист сообщил, что печать корпусов рассматривается и для других устройств Apple, а саму технологию массово внедрят, когда она будет успешно протестирована на смарт-часах и полностью готова для массового производства.

Напомним, Apple уже анонсировала дату осенней презентации, на которой должны будут представлены смартфоны серии iPhone 15, а также ожидается анонс TWS-наушников AirPods с портом USB-C.