Вместе с iPhone 15 будут представлены TWS-наушники AirPods с портом USB-C

Вчера Apple назвала дату осенней презентации, на которой будет представлена линейка смартфонов iPhone 15 с портом USB-C вместо фирменного Lightning, но похоже, компания оснастит новым интерфейсом ещё свои TWS-наушники.

Об этом заявил Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, «чтобы соответствовать новым iPhone, Apple представит на мероприятии обновлённые AirPods, которые оснащены USB-C портом зарядки».

Пока неизвестно, какие наушники будут обновлены, базовые AirPods или с приставкой «Pro». Но в любом случае, Apple со временем нужно будет все свои продукты оснастить портом USB-C, чтобы соответствовать новому закону Евросоюза, который обязывает всех производителей использовать разъём USB-C как единый стандарт для зарядки цифровых устройств.