AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных устройств на iOS и iPadOS

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали сентябрьский рейтинг производительности устройств на базе iOS и iPadOS.

На первом месте разместился планшет iPad Pro 5 с 12,9-дюймовым дисплеем, процессором M1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Следом оказался iPad Pro 5 с экраном на 11-дюймов, процессором M1 и 128 ГБ встроенной памяти. Третье место занял iPad Air 5 на M1 в версии 8/64 ГБ.

Смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с новыми чипами A16 Bionic оказались только на 4 и 5 месте. Самое интересное, что базовый iPhone 14 оказался на 10 месте. Кроме того, сама AnTuTu при составлении изображения рейтинга допустила ошибку в процессоре — смартфон работает на Apple A15, а не Apple A12Z.

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