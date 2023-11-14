Анонсированы смартфоны Honor 100 и Honor 100 Pro с дисплеями «водопад»

Сегодня компания Honor в Weibo анонсировала смартфоны Honor 100 и 100 Pro опубликовав постеры, раскрывающие их дизайн и дату презентации. Новинки уже появились на китайских торговых площадках, но технические характеристики и цены пока не раскрываются.

Базовый Honor 100 получил дисплей-водопад с фронтальной камерой в круглом вырезе по центру экрана. Старшая модель Honor 100 Pro оснащена аналогичным дисплеем с загнутыми краями, но фронталка состоит из двух сенсоров, размещённых в вырезе формы «пилюле».

Судя по надписям на блоке камер, смартфоны получат главный сенсор с разрешением на 50-мегапикселей с диафрагмой f/1.9 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Кроме этого, ожидается, что за вычислительные возможности в девайсах будет отвечать однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2, а мощность зарядки составит 100 Вт.

Больше подробностей о смартфонах Honor 100 и 100 Pro узнаем на полноценной презентации, которая состоится 23 ноября, в этот же день девайсы поступят в продажу.