Анонсированы флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro с революционной камерой Leica

Вчера генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) назвал дату мероприятия, на котором будет представлена новая операционная система HyperOS и смартфоны Xiaomi 14 серии, а сегодня Цзюнь опубликовал первые тизеры грядущих флагманов и поделился некоторыми их характеристиками.

По словам лидера компании, Xiaomi сделала шаг вперёд с новым брендом мобильных фотодатчиков Light and Shadow Hunter (Охотник за светом и тенями), которые предложат сверхвысокий динамический диапазон, более насыщенные и реалистичные цвета, лучшие детали, а также сниженное энергопотребление на 42 %. Другими словами, новые сенсоры позволят пользователям делать качественные фотографии в разных условиях и более длительное время при работе от аккумулятора.

Цзюнь отметил, что датчик Leica Optical Summilux был создан совместными усилиями Xiaomi и Leica для нового бренда «Light and Shadow Hunter». Согласно тизеру, главная камера сможет снимать фото и видео с широкой диафрагмой в диапазоне от f/1,6 до f/2,2 и на фокусном расстоянии 14-75 мм, также в флагманах будет реализованы сверхширик с увеличением 0,6x и телевик с 3,2-кратным оптическим зумом.

Кроме этого, тизеры Xiaomi 14 и 14 Pro уже высветили, что позволило лучше рассмотреть дизайн флагманов:

Полноценная презентация смартфонов Xiaomi 14 серии состоится 26 октября.