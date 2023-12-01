Смартфон vivo S18 с изогнутым экраном и квадратной Aura Light показали перед анонсом

Компания vivo официально объявила о выпуске нового смартфона vivo S18. Вице-президент по продуктам vivo Оуян Вэйфэн продемонстрировал дизайн устройства. Ожидается, что vivo S18 будет официально представлен на следующей неделе.

Особенностями vivo S18 станут блок из трех камер с квадратной подсветкой Aura Light и поддержка большой языковой модели BlueLM, которой оснащена флагманская серия X100. Кроме того, основная камера получит оптическую стабилизацию (OIS).

По слухам, vivo S18 получит чипсет Snapdragon 7 Gen 3 и экран-водопад с пиковой яркостью 2800 нит, а Pro-версия – Dimensity 9200+, сенсор IMX920 и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.