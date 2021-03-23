Анонсированы игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro

Xiaomi представила новые игровые смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Это мощные решения, оснащённые производительным железом.

Старшая модель получила процессор Snapdragon 888 и экран AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FHD+, частотой 177 Гц и скоростью опроса сенсорного слоя в 720 Гц. При этом у экрана тонкие рамки и нет выреза — камера находится в экране.

Основная камера включает модули 64 + 8 + 5 МП, на задней панели есть LED-подсветка. Аккумулятор получит ёмкость в 4500 мАч. При этом его можно зарядить полностью всего за 15 минут. Всё благодаря 120-ваттнй зарядке.

У базовой версии используется процессор Snapdragon 870 и 48-Мп основной сенсор. Зато батарея чуть больше — 4800 мАч. И нет подсветки под задней крышкой. Из мелочей отметим разъёмы 3,5 мм под наушники, NFC-модуль, стереодинамики и выдвижные физические курки для игр.

Отметим, что Black Shark 4 получил оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. В Black Shark 4 Pro установлен гибридный накопитель с UFS 3.1 и кастомным SSD. Это увеличивает скорость чтения на 55%, а записи — на 69%.

Ожидается, что Black Shark 4 Pro выйдет в четырёх цветах: чёрный, чёрный с рисунком, серий и синий. Также будет три версии памяти: 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ.

Black Shark 4 получит пять цветов: чёрный, чёрный с рисунком, серый, синий и розовый. Памяти будет четыре варианта: 6/128, 8/128, 12/128 и 12/256 ГБ.

Продажи в Китае стартуют 26 марта. Данных о мировом релизе пока нет.

Цены выглядят так:

Black Shark 4 — 6 / 128 ГБ — $380;

Black Shark 4 — 8 / 128 ГБ — $415;

Black Shark 4 — 12 / 128 ГБ — $460;

Black Shark 4 — 12 / 256 ГБ — $510;

Black Shark 4 Pro — 8 / 128 ГБ — $615;

Black Shark 4 Pro — 12 / 256 ГБ — $690;

Black Shark 4 Pro — 16 / 512 ГБ — $810.