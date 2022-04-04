Состоялся выход компактного планшета Realme Pad Mini

Бренд Realme представил свой компактный планшет Realme Pad Mini. Дизайн во многом повторяет старшую версию Realme Pad с тонким алюминиевым корпусом толщиной 7,6-мм и плоскими гранями.

Почти всю лицевую площадь занимает 8,7-дюймовый IPS-экран c поддержкой разрешения 1340 x 800 пикселей. Фронтальная камера на 5 МП вмонтирована в рамку. Сзади размещена одинарная камера на 8 МП.

Внутри разместился 8-ядерный чипсет UniSoC T616 и аккумулятор на 6400 мАч. В комплекте с планшетом идёт зарядный блок на 18-Вт. Не остался планшет без стандартного 3,5-мм аудиоразъёма и решётки стереодинамика.

Пока Realme Pad Mini появится в продаже с 5 апреля в Филиппинах. Стоимость составляет 9990 и 11 990 рупий за версии на 3/32 и 4/64 ГБ соответственно.

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