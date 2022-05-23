OPPO представила смартфоны Reno 8, 8 Pro и 8 Pro+

Компания OPPO представила серию дизайнерских смартфонов Reno 8. Всего представлено три версии в общем дизайне, но различными характеристиками: Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+.

OPPO Reno 8

Базовая версия OPPO Reno 8 получила 6,43″ AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и чипсетом Dimensity 1300. Сзади расположилась камера с тремя модулями: основой 50 Мп, макро 2 Мп и черно-белый на 2 Мп.

OPPO Reno 8 Pro

Следующая версия Reno 8 Pro получила 6,62″ AMOLED-экран производства Samsung с минимальными рамками и частотой обновления в 120 Гц. Смартфон первым в мире получил новый чипсет Snapdragon 7 Gen 1 в паре с MariSilicon X. Основная камера практически без отличий от базовой версии: 50 Мп, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп.

OPPO Reno 8+

Флагманской моделью стал Reno 8 Pro+. У него более продвинутые характеристики и очень тонкие рамки дисплея. В его основе используется чипсет Dimensity 8100-MAX в паре с процессором обработки изображений MariSilicon X. Дисплей 6,7″ AMOLED-панель от BOE и частотой обновления 120 Гц. По середине есть вырез для фронтальной камеры на 32 Мп с автофокусом. Основная камера полностью повторяет ту, которая стоит в Reno 8 Pro.

В остальном все три смартфона оснащаются 8/12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой 80 Вт, сканером отпечатков пальцев под дисплеем и модулем NFC. Защиты от воды и пыли нет.

В Китае смартфоны Reno 8 и Reno 8 Pro+ появятся с 1 июня, а 11 июня появится Reno 8 Pro. Стоимость начинается от с 2499 юаней и заканчивается на 3999 юанях.

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