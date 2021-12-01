Представлена линейка смартфонов Honor 60

В Китае состоялся анонс смартфонов среднего класса Honor 60. В списке есть модели Honor 60 и Honor 60 Pro — они оба основаны на Snapdragon 778G Plus. Это восьмиядерные процессоры с ядрами Kryo 670 частотой до 2,5 ГГц и графикой Adreno 642L.

Смартфоны получили OLED с частотой обновления 120 Гц диагональю 6,67 и 6,78 дюйма. В младшей модели он изогнут только по бокам, в старшей — со всех сторон. Дисплеи обеспечивают полный охват цветового пространства DCI-P3 с поддержкой HDR10/HDR10+ для младшей и старшей моделей.

Оба смартфона оснащены основной камерой с главным датчиком на 108 МП. У младшей модели есть сверхширокоугольный датчик на 8 МП, у «прошки» — на 50 МП с углом обзора 122 градуса и автофокусом, который поддерживает режим съёмки на близком расстоянии. Третий датчик — сенсор глубины на 2 МП.

Есть различия в селфи-камерах — 32 и 50 МП в зависимости от модели. Отдельно отмечается, что у смартфонов есть режим жестового управления. Если поднять руку, то система переключится между передней и задней камерами или включить режим «картинка в картинке».

В обоих смартфонах есть ёмкий аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Это обеспечит заряд с 0 до 50% за 15 минут. В качестве ОС используется Android 12 с оболочкой Magic UI 5.0.

Цены и память

Honor 60: 8/128 ГБ — 425 долларов (31 400 рублей по курсу), 8/256 ГБ — 470 долларов (34 600 рублей по курсу), 12/256 ГБ — 520 долларов (38 400 рублей по курсу);

Honor 60 Pro: 8/256 ГБ — 580 долларов (43 000 рублей по курсу), 12/256 ГБ — 625 долларов (46 100 рублей по курсу).

Отметим, что это данные по Китаю, в мире новинки могут быть дороже. Даты выхода глобальных версий не сообщаются.