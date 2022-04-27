«Ростех» выпустит второй российский смартфон AYYA

Государственная корпорация «Ростех» планирует выпустить в текущем году вторую версию смартфона AYYA. Разработчики обещают доступный ценник и актуальные характеристики. Как и предшественник, смартфон будет работать под управлением двух операционных систем – ОС Android или отечественной ОС Аврора.

AYYA T1

Напомним, первая версия смартфона AYYA T1 появилась в продаже в октябре 2021 года за 15 тысяч рублей. Устройство работает под управлением Android и бюджетном процессоре MediaTek Helio P70. Отдельной особенностью смартфона выделяют специальную кнопку, которая отключает камеры и микрофон.

Недавно сообщалось, что продажи AYYA T1 провалились в России. Всего было продано около 400 экземпляров.

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