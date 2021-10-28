«Ростех» выпустил отечественный «смартфон для параноиков» на китайском процессоре

В сети «М.Видео—Эльдорадо» появился смартфон, произведённый компанией «Ростех» и обеспечивающий высокий уровень безопасности. В смартфоне под названием AYYA T1 можно отключить камеру и микрофон. Также новинка работает под управлением Android, а его основой служит китайский процессор MediaTek Helio P70.

В будущем смартфон получит ОС «Аврора» и процессор «Скиф», хотя пока точных сроков появления этого нет. Что касается цены, то новинка стоит почти 19 тысяч рублей, тогда сравнимые с ним китайские смартфоны — вдвое дешевле. Сейчас из отечественного в AYYA T1 — только обязательные программы.

Утверждается, что смартфон предназначен как для корпоративного сектора, так и для рядовых пользователей.

При этом эксперты сомневаются в защищённости устройства и возможности его перевода на свои процессоры. Утверждается, что отключение камер механическим способом не является надёжным. При этом у новинки нет защиты от пыли и влаги. Также они полагают, что продажи смартфона вряд ли будут высокими — в лучшем случае десятки штук до конца года

Также у AYYA T1 возможны проблемы и по части безопасности. А внедрение отечественного процессора и ОС — задача нетривиальная и длительная.