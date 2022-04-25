Смартфон AYYA T1 от «Ростеха» почти не продается даже в условиях дефицита

Смартфон госкорпорации «Ростех» под названием AYYA T1 оказался не так востребован, как этого ожидали его создатели. Всего в России было продано 370 экземпляров. Такие данные приводит «Связной» собранные за январь-март 2022 года.

AYYA T1 выпущен компанией «Смартэкосистема», которая входит в структуру госкорпорации «Ростех». Аппарат появился в продаже с октября 2021 года во всех популярных магазинах: «Связной», «М.Видео», «Эльдорадо», «Ozon», «DNS» и «МегаФон». Стартовая стоимость была в районе 15 тысяч рублей.

Изначально заявляли, что российский смартфон AYYA T1 будет работать на платформе «Скиф» и под управлением операционной системы «Аврора» (основана на Sailfish OS). Однако первая версия смартфона была основана на MediaTek Helio P70 и обычном Android 11. В марте 2022 года «Ростех» объявил о выпуске модификации с «Авророй».

В начале марта депутат Госдумы Мария Бутина показала распаковку и призвала всю Госдуму вместе с подписчиками отказаться от iPhone и Samsung в пользу AYYA T1.

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