«Ростех» разработал защищённый российский мессенджер «Колибри»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех совместно с компанией «Открытая мобильная платформа» объявили о создании защищённого корпоративного мессенджера под названием «Колибри». Он предназначен для смартфонов и планшетов под управлением мобильной операционной системы Аврора 4.0.

Представители корпорации отмечают, что мессенджер входит в состав комплексного решения, которое также включает VPN-клиент «Колибри» и абонентский специализированный модуль криптографической обработки информации в виде microSD-карты. Модуль построен на отечественной элементной базе, поддерживает российские криптоалгоритмы и имеет встроенные аппаратные средства защиты информации.

ОС «Аврора» – мобильная операционная система, которая была разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.

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