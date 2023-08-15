Российские мессенджеры «Импульс» и «Колибри» показали в работе

Компания «Росэлектроника» (часть Ростеха), показала защищённые мессенджеры «Импульс» и «Колибри». Пока они разработы для работы на смартфонах под управлением Android и «Аврора».

Согласно заявлению разработчиков, мессенджеры обеспечивают безопасный обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, а также файлами. Всё это должно сократить утечку личных и служебных данных.

Оба мессенджера могут работать через аппаратное средство криптографической защиты информации «Портал-10» или напрямую без его использования. «Колибри» работает исключительно на устройствах с ОС «Аврора 4.0», тогда как «Импульс» поддерживает ОС Android.