iPhone Duo оказался лучше Galaxy Z Fold8 по защите от пыли и воды

Первый складной смартфон Apple получил защиту по стандарту IP68. Согласно спецификациям компании, iPhone Duo выдерживает погружение в воду на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

Для складного устройства особенно важна первая цифра рейтинга. «6» означает максимальный уровень защиты от проникновения пыли: корпус считается пыленепроницаемым. Для смартфонов с шарниром это критично, поскольку мелкие частицы со временем могут попадать внутрь механизма.

По этому показателю iPhone Duo превосходит Samsung Galaxy Z Fold8, который получил рейтинг IP48. У смартфона Samsung сопоставимая защита от воды, но корпус не обеспечивает полной изоляции от мелкой пыли.

При этом складной iPhone сравнялся с Google Pixel 11 Pro Fold. Последний также сертифицирован по стандарту IP68.

Apple отдельно предупреждает, что защита от воды и пыли не является постоянной характеристикой и может снижаться по мере естественного износа устройства. Повреждения из-за попадания жидкости гарантией не покрываются. Поэтому лишний раз опускать его в воду не стоит.