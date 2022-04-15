В Android 13 появится функция для ускорения запуска игр

Google планирует добавить еще больше игровых функций в будущую Android 13, об этом сообщает Phonearena.

Одной из основных функций станет setGameState, которая позволит играм уведомлять смартфон об их состоянии. Это поможет устройству оптимизировать процессы и передавать информацию о процессе загрузки. Смартфон, в свою очередь, будет анализировать полученные данные и повышать производительность, включая новый режим GAME_LOADING.

Сообщается, что новая функция будет доступна всем смартфонам на Android 13 из коробки.

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