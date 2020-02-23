AMD снова акцентирует внимание на повышение частот карт RDNA 2

Новым картам AMD на базе графических процессоров с архитектурой RDNA 2 и ранее приписывали существенное повышение быстродействия. Однако теперь появилась утечка прямиком из презентации для инвесторов, где на этом ещё раз акцентируется внимание.

Сообщается, что новые игровые карты получат прирост до 50% по производительности на ватт мощности по сравнению с RDNA первого поколения. Также заявлено повышение тактовых частот для графического процессора и памяти.

И хотя точных цифр утечка пока не приводит, ранее сообщалось, что встроенный видеблок будущей игровой консоли PlayStation 5 будет основан на RDNA 2 и станет функционировать на частоте порядка 2,5 ГГц. Логично ожидать от классических дискретных видеокарт для игровых ПК не меньшего, а то и большего уровня.

Другие источники приписывают архитектуре AMD RDNA 2 поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей в рамках технологии DirectX, затенения с переменной скоростью и так далее. Такие возможности получат, как ожидается, и PS5, и Xbox series X, что должно обеспечить геймерам высокий уровень производительности.

При этом отметим, что карты с кодовым названием Big Navi должны выйти на рынок перед консолями. Ориентировочно это произойдёт в октябре-ноябре.