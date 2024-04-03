Amazon использовала в своих безкассовых магазинах не ИИ, а тысячу индийцев

Компания Amazon отказывается от своей концепции магазинов Just Walk Out в США. Напомним, она предусматривала замену привычных касс и продавцов на специальные датчики и «алгоритм», которые отслеживают, что берут люди.

Однако, как пишут американские СМИ, весь процесс «умной покупки» оказался иллюзией автоматизации, так как за покупателями по камерам следил не искусственный интеллект, а тысяча низкооплачиваемых индийцев. Безусловно в какой-то степени применялся и ИИ, однако в целом концепция замены нескольких кассиров на дорогостоящее оборудование и сотрудников, сканирующих изображение с камер, не оправдала себя.

На смену Amazon планирует представить умные тележки Dash, которые оснащены весами и датчиками для отслеживания покупок в режиме реального времени. И, конечно же, умные тележки позволяют покупателям не проходить через кассу.