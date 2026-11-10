Amazon представила охранного робота Ring Rover Cam
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Amazon представила охранного робота, который выезжает к месту тревоги

Выдвижная камера снимает в 4K и меняет высоту на маршруте.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:16
Amazon представила робота, который выезжает к месту тревоги устройств Ring

Amazon представила Ring Rover Cam для охраны предприятий. Робот на колёсах патрулирует помещения и помогает дистанционно проверить причину тревоги.

Конструкцию и часть функций робот унаследовал от домашнего Astro, представленного в 2021 году. Передвигается он на двух больших колёсах, помогающих преодолевать небольшие препятствия и неровный пол.

В пути она непрерывно передаёт и записывает видео, а в точке назначения делает обзор на 360 градусов. При срабатывании сигнализации на другом устройстве Ring робот автоматически отправляется к месту тревоги.

Amazon представила робота, который выезжает к месту тревоги устройств Ring

Выдвижная камера-перископ получила разрешение 4K. При программировании маршрута можно задать высоту, на которую она поднимается, чтобы снимать поверх стоек и стеллажей. Вместо подставки для напитков, как у Astro, установлена стойка с сиреной и мигающим красным светом. На потолок она проецирует синее кольцо, по которому робота проще найти в большом помещении.

Amazon представила робота, который выезжает к месту тревоги устройств Ring

Это не первая попытка приспособить Astro для охраны. В 2023 году Amazon выпустила Astro for Business за $2349,99, но сняла модель с продаж через год. Ring Rover Cam стоит $999,99, предзаказы уже открыты, а отгрузка ожидается с 16 декабря.

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