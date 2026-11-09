Nvidia расследует роман Дженсена Хуанга с бывшим топ-менеджером своего партнёра

Совет директоров Nvidia начал расследование после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг признался в романтических отношениях с Элис Хуанг. В обращении к сотрудникам он извинился перед женой, с которой состоит в браке 40 лет, и перед детьми: «Нет оправдания тому, что я сделал».

Глава Nvidia признал, что нарушил обязанности перед сотрудниками, советом директоров и акционерами. Хуанг заявил: «Я полностью предан Nvidia и буду работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие».

Расследование проведёт независимый комитет с участием сторонних юристов. В компании пока не видят доказательств кражи корпоративных секретов или ущерба национальной безопасности США.

Элис Хуанг, она же Хуан Лэ, — гражданка Китая, раньше она работала топ-менеджером сингапурской Megaspeed International. Компания была партнёром Nvidia по строительству дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным The New York Times, в докладе чиновников администрации Трампа под руководством госсекретаря Марко Рубио, подготовленном весной 2026 года, говорилось о близких отношениях Хуанга с женщиной, которую американская разведка считает агентом китайских спецслужб. Документ опирался на секретные данные электронной слежки за Элис Хуанг. Чиновники пришли к выводу, что её завербовало Министерство госбезопасности КНР.

Как писала газета, тогда Трамп не стал предпринимать действий. Позже он назвал Хуанга «хорошим человеком» и заявил, что тот должен сохранить должность. Осенью 2026 года СМИ начали публиковать утечки о связях Хуанга с китаянкой, которую подозревают в шпионаже, а в Nvidia тогда называли контакты «деловыми».