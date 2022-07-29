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Новости

Always-on Display в iPhone 14 Pro будет работать не так, как у всех

Ожидаемая функция Always-On Display может наконец-то появиться в iPhone 14 Pro. Только работать она будет совсем иначе, а не как во всех остальных смартфонах.

В коде iOS 16 beta 4 есть упоминания о том, что работа Always-On Display в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет реализована, как в смарт-часах Apple Watch.

Предположительно, экран смартфона не будет выключаться полностью, а продолжит показывать заставку, но со сниженной яркостью. Например, iOS затемняет фон, искажает цвета и добавляет выбранные виджеты для постоянного отображения.

Фоновые изображения в iOS 16 будут переходить в «Сон», а любая динамика становится неактивной.

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Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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