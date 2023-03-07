Алиса научилась сочинять и читать стихи

Яндекс представил новую возможность для своего голосового помощника Алисы. Теперь она может читать стихотворения с нужной интонацией и акцентами, благодаря технологиям генерации текста и синтеза речи.

Для того чтобы Алиса могла красиво читать свои стихи, профессиональные актеры записали своё исполнение, которое было загружено в нейросеть, отвечающую за синтез голоса. Нейросеть скопировала интонационный рисунок, который в дальнейшем воспроизводится в речи Алисы. В настоящее время Алиса может декламировать более 150 стихов, которые ей помогла сочинить языковая модель Яндекса из семейства YaLM.

Согласно словам руководителя Алисы и умных устройств Яндекса Сергея Мельника, в будущем Алиса сможет декламировать не только свои, но и чужие стихи, без необходимости брать уроки у актеров.

Для того чтобы попросить Алису прочитать стихотворение, можно воспользоваться Станцией, умным телевизором Яндекса или приложением с Алисой.