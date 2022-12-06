Alienware выпустит 18-дюймовый игровой ноутбук — впервые с 2015 года

С 5 по 8 января 2023 года в Лас-Вегасе пройдёт традиционная ежегодная выставка потребительской электроники (CES). И там, как ожидается, покажут новый игровой ноутбук Alienware (игрового подразделение Dell).

Судя по видеотизеру, опубликованному в Twitter, главной особенностью ноутбука станет 18-дюймовый экран. Таких гигантов компания не выпускала с 2015 года. Сам твит сопровождается словами «Знаки вокруг вас, скоро произойдёт что-то большое» и цифрой 18.

Пока неясно, насколько мощным будет ноутбук, однако очевидно, он получит топовое мобильное «железо», а может даже в него установят десктопный процессор.

Ожидается, что новинку оснастят 4K-дисплеем с высокой частотой обновления, мощной системой охлаждения и другими особенности. Цена пока не сообщается.