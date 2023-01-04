Анонсирован первый игровой монитор с частотой 500 Гц под брендом Alienware

В рамках выставки CES 2023 бренд Alienware представил свой первый игровой монитор с частотой обновления 500 Гц — Alienware AW2524H. Новинка имеет диаметр дисплея 24.5 дюйма и оснащена IPS-матрицей с узкими рамками. Монитор получил не слишком большое разрешение, но для комфортной игры его будет достаточно — Full HD (1920×1080 точек).

Фото: Dell | Alienware

Alienware AW2524H до режима разгона работает на частоте 480 Гц и может быть разогнан до 500 Гц. Дисплей монитора покрывает 99% охвата цветового профиля sRGB и VESA Display HDR 400. Производитель настаивает на том, что этого будет достаточно для точной и яркой цветопередачи даже при широких углах обзора.

Фото: Dell | Alienware

Монитор получил такие функции, как ComfortView Plus, он сертифицирован TUV ComfortView Plus, а время отклика GtG составляет всего 0.5 мс.

Фото: Dell | Alienware

Согласно пресс-релизу, игровой монитор Alienware AW2524H получил шестиугольное основание (нога), так он займёт минимум места на столе, тем самым оставив больше пространства для размещения дополнительных игровых аксессуаров.

Фото: Dell | Alienware

Alienware AW2524H оснащён двумя разъёмами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, тремя USB 3.2 Gen1 с поддержкой передачи данных на скорости 5 Гбит/с, причём один с поддержкой NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Также тут есть два восходящих USB 3.2 Gen1, один комбинированный 3.5мм аудиовыход и один линейный вход.

Фото: Dell | Alienware

Новинка оснащена настраиваемой подсветкой AlienFX Lighting, встроенным крючком для наушников. Экран монитора можно регулировать над столом до 110 мм, а также поворачивать и наклонять.

Фото: Dell | Alienware

Стоимость на монитор Alienware AW2524H пока не названа, поставки намечены на 21 марта 2023 года.