Анонсирован первый игровой монитор с частотой 500 Гц под брендом Alienware

В рамках выставки CES 2023 бренд Alienware представил свой первый игровой монитор с частотой обновления 500 Гц — Alienware AW2524H. Новинка имеет диаметр дисплея 24.5 дюйма и оснащена IPS-матрицей с узкими рамками. Монитор получил не слишком большое разрешение, но для комфортной игры его будет достаточно — Full HD (1920×1080 точек).
Alienware AW2524H до режима разгона работает на частоте 480 Гц и может быть разогнан до 500 Гц. Дисплей монитора покрывает 99% охвата цветового профиля sRGB и VESA Display HDR 400. Производитель настаивает на том, что этого будет достаточно для точной и яркой цветопередачи даже при широких углах обзора.
Монитор получил такие функции, как ComfortView Plus, он сертифицирован TUV ComfortView Plus, а время отклика GtG составляет всего 0.5 мс.
Согласно пресс-релизу, игровой монитор Alienware AW2524H получил шестиугольное основание (нога), так он займёт минимум места на столе, тем самым оставив больше пространства для размещения дополнительных игровых аксессуаров.
Alienware AW2524H оснащён двумя разъёмами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, тремя USB 3.2 Gen1 с поддержкой передачи данных на скорости 5 Гбит/с, причём один с поддержкой NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Также тут есть два восходящих USB 3.2 Gen1, один комбинированный 3.5мм аудиовыход и один линейный вход.
Новинка оснащена настраиваемой подсветкой AlienFX Lighting, встроенным крючком для наушников. Экран монитора можно регулировать над столом до 110 мм, а также поворачивать и наклонять.
Стоимость на монитор Alienware AW2524H пока не названа, поставки намечены на 21 марта 2023 года.
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