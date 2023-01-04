Dell анонсировали игровой ноутбук Alienware M18

В рамках выставки CES 2023 компания Dell представила новый 18-дюймовый ноутбук — Alienware m18. Он получил дизайн корпуса, в котором используются алюминиевые пластины под названием «Legend 3.0 Dark Metallic Moon», так называют его в Dell.

Фото: Dell | Alienware

Alienware M18 выпускается в нескольких вариантах экранов — Dolby Vision на 18” и разрешением QHD+ 2560 x 1600 с частотой обновления 165 Гц G-Sync и 18” FHD+ 1920 x 1200 с частотой обновления 480 Гц G-Sync. Оба варианта экранов поддерживают функцию динамического переключения дисплея или Advanced Optimus. Обе панели имеют максимальную яркость 300 нит и покрывают 100% цветовой гаммы DCI-P3. Экраны обеспечивают время отклика от серого к серому 3 мс при включённом овердрайве и 7 мс при выключенном овердрайве.

Фото: Dell | Alienware

По словам производителя, серия ноутбуков Dell Alienware M18 будет оснащена FHD веб-камерой с ИК-портом. Это поможет входить в систему Windows 11 только за счёт лица пользователя.

Фото: Dell | Alienware

Лэптопы Alienware M18 будут предлагаться в нескольких комплектациях, в том числе на чипе Intel Raptor Lake-HX, Core i7-13650HX, Core i9-13980HX, а также на процессорах от AMD — APU Ryzen 7000. Также ноутбуки будут отличаться и установленными в них графическими процессорами. Обещают графику нового поколения, как от Nvidia, так и от AMD, но подробная информация пока не раскрывается.

Фото: Dell | Alienware

Для охлаждения корпуса ноутбуков, помимо алюминиевых пластин используется четыре внутренних вентилятора и семь теплоотводящих трубок.

Из интересного поддержка расширения оперативной памяти вплоть до 64 Гб DDR5-4800 и установка дополнительного SSD так как у мобильных ПК есть аж четыре слота M.2 NVMe, которые позволяют использовать конфигурации с четырьмя накопителями объёмом до 9 Тб.

Фото: Dell | Alienware

Кроме того, на выбор можно укомплектовать Alienware M18 стандартной клавиатурой серии M или механической клавиатурой CherryMX с ультранизким профилем. Причём обе с AlienFX и RGB-подсветкой.

Фото: Dell | Alienware

Из беспроводных технологий в серии ноутбуков Alienware M18 стоит ждать Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и гигабитный порт Ethernet. Тут также присутствуют порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, SD-кардридер.

Фото: Dell | Alienware

Ноутбуки Alienware M18 поступят в продажу в первом квартале 2023 года, начальная конфигурация предлагаться по цене от 2099 долларов США, но эта версия выйдет немного позже. На старте продаж будут доступны только версии на процессорах Intel и графикой от Nvidia по цене от 2899 долларов США.