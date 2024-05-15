По Ларе Крофт выйдет сериал от Amazon

Слухи об очередной экранизации Лары Крофт появились еще в январе 2023 года, когда актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж заявила о желании поработать над проектом.

Теперь же официально известно, что компания Amazon заказала сериал за ее авторством. Если все пройдет гладко — американский гигант получит в свои руки еще один успешный проект. Напомним, что их последнее популярное творение по серии Fallout до сих пор гремит на весь мир.

Фиби Уоллер-Бридж вы можете знать по необычной комедии «Дрянь» или же Fleabag, в которой она на протяжении трех лет исполняла главную роль. А также по участию в написании сценария к фильмам «007: Не время умирать» и «Индиана Джонс 5».