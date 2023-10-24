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Администраторы Telegram-каналов смогут официально покупать бусты

Фото аватара
Константин Алексеевич 24 октября 2023 в 16:40

Telegram-канал @betawatch опубликовал скриншоты, согласно которым в мессенджере Telegram должна появиться официальная возможность покупки бустов.

Судя по изображениям, благодаря нововведению администраторы Telegram-каналов смогут покупать Premium-подписки и разыгрывать их среди своих подписчиков при помощи нового интерфейса. После проведения таких розыгрышей каналу будут начисляться бусты, которые позволяют публиковать истории. Розыгрыш 20 Premium-подписок на 3 месяца дадут каналу 80 бустов.

Пользователи, получившие «Premium» от канала, получат оповещение со ссылкой на подарок, который можно активировать или отправить другу.

Когда нововведение появится, пока неизвестно.

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Источник:
betawatch
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